Toraman: “Kapılarımız herkese açık”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, Ticaret Borsası'nın kapılarının tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve her şeyden önemlisi halka açık olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükçü ve Çarşamba Kadın Kolları Başkanı Esen Öztürk, Çarşamba Ticaret Borsası'na(ÇTB) ekim ayında gerçekleşen seçimler sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Borsa binasında gerçekleşen, Çarşamba'nın ticari hayatına dair konuların konuşulduğu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık, Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin, CHP Heyetini ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette Meclis Başkanı Toraman, Ticaret Borsası'nın kapılarının tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve her şeyden önemlisi halka açık olduğunu vurguladı. Toraman, “İlçemiz ve üyelerimiz için çalışırken, gündeme yakın olmaya özen gösteriyor, ilçemize katkı sağlayacak tüm siyasi partiler ve siyasetçilerimiz ile istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

Borsa Genel Sekreteri Yaşar ise Hancıoğlu ve heyetine, ÇTB'nin Çarşamba'da yaptığı ve toplum hizmetine sunduğu çalışmalar hususunda bilgi aktardı.

Ziyarette görüşlerini belirten Hancıoğlu, “Ticaret Borsamızın Çarşamba'da yürüttüğü çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Bu değerli projeler ve ilçeye sunulan katkılar daha fazla aktarılmalı. Borsamız ile ortaklaşa çalışmalar yürütmekten memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

ÇTB Meclisi, Çarşamba'ya dair konuların gündeme getirildiği görüşme sonrasında CHP heyetine teşekkür etti.