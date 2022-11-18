Toraman: “SGK ile iş birliğimiz her zaman devam edecek”

Toraman, “SGK ile iş birliğimiz her zaman devam edecektir” dedi.

Kaya ve Şengül'ü ağırlayan Toraman ziyarette, SGK'nın Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Toraman, SGK'nın önemli bir paydaş olduğunu belirterek, “Dün olduğu gibi bugünden sonra da bizim için değerli bir kuruluş olan SGK ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En önemlisi ise sosyal güvenlik bilincinin her vatandaşımızda oluşmasına katkı sağlamak. Çalışmalarından ötürü Samsun SGK İl Müdürümüz ve Müdür Yardımcımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tebrik ziyaretinde ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin ve Mehmet Çalışkan hazır bulundu.