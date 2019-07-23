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Torunları için köye havuz yaptı

Samsun’da emekli bir astsubay, torunları için kırsal mahalleye yüzme havuzu yaptı.

Samsun'da emekli bir astsubay, torunları için kırsal mahalleye yüzme havuzu yaptı.


Türkiye'nin en küçük kırsal mahallelerinden biri olan Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki emekli Astsubay Necati Aytekin, yıllardır yaşadığı evinin önüne havuz yaptı. Yaklaşık 1 buçuk senedir uğraştığını belirten Aytekin, "Yaptığım havuz henüz tamamlanmamış durumda. Kendi başıma yaptığım bu havuzda ilk önce balık beslemeyi düşündüm fakat yaz ayları hem kendim hem de ailem serinlesin diye bu şekilde havuz işine girdim. Torunlarıma güzel bir hediye olacağını düşünüyorum. Herkes yaz gelince tatile gidiyor. Uzak yerlere gidiyor. Böyle olunca çocuklarım, torunlarım yanımda olacak. Güzel bir yaz geçireceğiz” dedi.


Yaptığı havuz tam olarak tamamlanmamasına rağmen şimdiden insanlar tarafından ilgi odağı olmuş durumda.

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