Torununu okula götüren kadının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Samsun'da torununu okula götüren anneanne ile torununa kaldırımda çaparak birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına sebep olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı üzerinde 2 gün önce, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Z.K. idaresindeki 55 AGT 483 plakalı otomobil virajı olamayarak yoldan çıktı. Kaldırım kenarındaki korkulukları parçalayan otomobil, daha sonra da torununu okula götüren ve kaldırımda yürüyen anneanne Hayriye Soylu (53) ile 7 yaşındaki torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarptı. Ağaca çarpıp aşağı düşmekten son anda kurtulan otomobil tekrar kaldırıma savrularak hurdaya döndü.

Kazada, torununu okula götüren 4 çocuk annesi Hayriye Soylu olay yerinde hayatını kaybederken, Ecrin Hira Elzeren ise yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçtığı iddia edilen araç sürücü Salih Z.K., daha sonra polise teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.