Samsun'un Bafra İlçe Ziraat Odası 24. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Osman Tosuner güven tazeledi.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan genel kurulda mevcut Başkan Osman Tosuner ile eski Ziraat Odası Başkanı Sait Karagöl aday oldu. Sabah saatlerinde genel kurulun yapılacağı Ziraat Odası çevresinde ve bina içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı önlem aldı. Divan kurulunun seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda iki başkan adaylarının konuşmalarının ardından delegeler oylarını kullandı.

37 bin üyesi bulunan Bafra Ziraat Odası 24. Genel Kurulu'nda 119 delege oy kullandı. Yapılan seçimde 63 oy alan Osman Tosuner başkan seçilirken, Sait Karagöl ise 56 oyda kaldı.