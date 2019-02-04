Tosuner: “Üreticiye mazot ve gübrede yüzde 50 indirim yapılmalı”

Dönem Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyen Başkan Osman Tosuner, tarımda verilen destekten ziyade çiftçiye mazot ve gübrenin yüzde 50 indirimle verilmesini gerektiğini söyledi.

Pazar günü yapılan seçimlerde, 119 mahalle delegesinin 63'ünü alarak güven tazeleyen Başkan Tosuner, “Meclis ve yönetim olarak omuz omuza verip kırsalda ve ovada bulunan üreticilerimizle birlikte bütünleşerek çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 38 bin üyeye sahip olan odamızın delegelerinin güvenini boşa çıkartmayacağız. Biz makam ve mevki sevdalısı değil, hizmet sevdalısıyız. Hizmet için bu görevi yürütüyoruz. Görev yapacağımız 4 yıl içerisinde çok büyük mağduriyet yaşayan kırsalda tarım yapan çiftçilerimize daha güçlü destek vermeye çalışacağız. Çünkü kırsalda tarımla uğraşan çiftçilerimiz çok mağdur. Bafra Ovası kaliteli ürün bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahip. Kara toprak üzerinde kurulmuş ovamızı sulayan iki barajımız var. Bizlerin görevi bu güzel ilçeye hizmet etmek. Odamızın imkanları dahilinde iş makineleri alıp yazlık ve kışlık üretim yapan çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Çiftçimizin en büyük sorunlarından bir tanesi de de girdi maliyetleri. Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu üreticilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Verilen destekler yerine üreticiye kullandığı mazot ve gübreyi yüzde elli düşük fiyatla verip maliyetlerin düşürülmesini istiyoruz. Bir kişinin 200 dönüm arazisi var. Bunun için destek alıyor fakat ekmiyor kiraya veriyor. Yeri kiralayan bu destekten faydalanamıyor. Bunun için araziyi işleyen kimse ona mazot ve gübre ucuz verilmeli ki maliyetler düşürülsün” dedi.

Başkan Tosuner, odaya ait 2 bin metrekare alanda üyelerin faydalanabileceği kır düğün salonuna yönelik çalışmaları olduğunu sözlerine ekledi.