Toybelen Küçük Sanayi Sitesi için son başvuru 15 Şubat

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlardan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnafı için başvuruların 15 Şubat tarihinde sona ereceğini söyledi.

Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nin şehir merkezi dışına taşınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan “Samsun ili, İlkadım İlçesi, Toybeln Küçük Sanayi Sitesi Yapılmasına Yönelik Protokol” kapsamında Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi bin 526 dükkan ile 82 adet ticari birim olmak üzere toplam bin 608 adet iş yeri inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projesi talep toplama çalışması başladı.

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, Gülsan esnafı için son başvuru tarihinin 15 Şubat olduğunu, müracaatların direkt olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü'ne yapılacağını hatırlattı.

“Gülsan esnafı için kaçırılmayacak fırsat”

Toybelen'in Gülsan esnafı için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunun altını çizen Hacı Eyüb Güler, “Gülsan Sanayi Sitesi, Samsun'un büyük bir problemidir. Buradaki esnaflarımızın da mağdur olmaması gerekiyor. Kent estetiği açısından bu sanayi sitesinin taşınmasına karar verildi. Bu karardan geri dönüş yok. Bazı yerlerin kamulaştırması yapıldı, kalan yerlerin kamulaştırılması devam edecek. Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımına başlanıyor. TOKİ tarafından yapılan projede Samsun Büyükşehir Belediyesi aracı pozisyonundadır. Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanları ilk önce Gülsan Sanayi Sitesi esnafı alacak. Şu anda satışlar dışarıya açık değil. Başvurular için de 15 Şubat son gün. Başvurular başladı. 15 Şubat tarihi Gülsan Sanayi Sitesi esnafları içindir. Verilmiş fiyatlar da Gülsan esnafı için verilmiş fiyatlardır. 15 Şubat'tan sonra Toybelen'de boş kalan dükkanlar dışarıdaki esnafa satılacak. Dışarıya satışlar Gülsan esnafının fiyatlarından pahalı olacak. Onun için Gülsan esnafının bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. 15 Şubat'tan sonraki belediye başvurularını TOKİ kabul etmeyecek” dedi.

“Esnaf, belediyeden başka bir yere para yatırmasın”

Gülsan esnafının bazı kooperatiflere para yatırdığını ve buna gerek olmadığına da değinen Güler, şunları söyledi:

“Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nden dükkan almak isteyen esnaf sadece Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne başvurabiliyor. Belediye binasının 4. katında Samsun Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü, esnafın başvurularını oradan alıyor. Bir kooperatif lafı geçiyor. Konunun kooperatif ile alakası yoktur. Üyelerimiz ve sanayi esnafımız bunu bilsin. Toybelen'den dükkan almak için kooperatife para yatıranlar, belediye ve TOKİ'yi hiç ilgilendirmemektedir. Herkes parasını yatırdığı kooperatiften talep edebilir. O, kendileri ile kooperatif arasındaki problemdir. Kooperatifin bu proje ile hiçbir alakası yoktur. Gülsan esnafı, hiçbir yere ücret ödemeden direkt olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne gidip, anlaşmasını yapacak.”

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi dükkan fiyatları

Gülsan esnafının yararlanacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi dükkan fiyatları; 100 m2'lik dükkan 2 bin 500 TL ortalama sabit taksit imkanı ile 344 bin 863 TL, 200 m2'lik dükkan 5 bin TL ortalama sabit taksit imkanı ile 689 bin 725 TL, 50 m2'lik dükkan bin 250 TL ortalama sabit taksit imkanı ile 172 bin 431 TL, 25 m2'lik dükkan ise 625 TL ortalama sabit taksit imkanı ile 86 bin 216 TL ortalama yaklaşık satış fiyatı olarak belirlendi.

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi için başvuru şartları

Başvuru yapacak esnaf için aranan şartlar ise “21 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Gülsan Sanayi Sitesi Esnafı olmak.” Gerekli olan belgeler de şunlar:

“TC kimlik fotokopisi, vergi levhası (aslı ve fotokopisi), iş yeri çalışma ruhsatı, esnaf ve sanatkarlar odası/ticaret odası/meslek odası faaliyet belgesi ve şirketler için ticaret sicil gazetesi.”

Dükkan ve sitenin özellikleri:

“100 m2'lik iş yerlerinin kat yüksekliği 8 metre. Aska kat yapılabiliyor. 200 m2'lik iş yerlerinin kat yüksekliği 5,70 metre. Arazi eğiminden dolayı kademe yapıldı. İki ayrı dükkan üst üste projelendirildi. Her işyerinde de wc, lavabo ve mutfak nişi bulunmakta. Sanayi sitesinin 3 ayrı giriş kapısı bulunuyor. Site, meslek kollarına göre yerleşim bölgelerine ayrıldı.”