İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'daki cinayetten Samsun'da 4 kişi tutuklandı

Trabzon’da İran uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili polis tarafından Samsun’da gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü mahkemece tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Trabzon'da İran uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili polis tarafından Samsun'da gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Trabzon'da İran uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayıyla bağlantıları olduğu iddia edilen 1'i kadın 7 kişiyi 3 gün önce gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 7 kişi bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu savcıya ifade veren şüpheli şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 1'i kadın 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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