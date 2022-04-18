Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

Sol gözünün ana damarı tıkanan hasta, ambulans helikopterle Trabzon'dan Samsun'a getirildi.

Karadeniz'in tek Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Samsun'da bulunuyor. Bu çerçevede merkez bölgedeki acil vakalara hizmet vermeye devam ediyor. Trabzon'da yaşayan hasta B.K'nin ise görme keskinliği denilen görme netliğinde azalma oluşu.

Trabzon'da sol gözünde ana damarı tıkanan hasta yaklaşık 1 saat süren nakil sürecinin ardından Samsun'daki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ne getirildi. Hastanın tedavisine başlandı.