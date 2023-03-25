Trafiğe kapalı yolda kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

Samsun'da trafiğe kapalı yolda seyir halindeyken dengesini kaybederek devrilen motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde trafiğe kapalı olan Site Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönercide kuryelik yapan Emre A. (26), 55 AIF 630 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken dengesini kaybederek devrildi. Yere düşen kurye yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedye ile ambulans taşıdı. Yaralı Emre A. sedye ile ambulansa götürülürken kendisini görüntüleyen habercileri “Mahallede görüşeceğiz” diye tehdit etti. Yaralı, Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.