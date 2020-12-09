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Trafik ekiplerinden motosiklet uygulaması

Samsun’da trafik ekipleri 3 merkez ilçede motosiklet uygulaması başlattı.

Samsun'da trafik ekipleri 3 merkez ilçede motosiklet uygulaması başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı şahin diye adlandırılan motosikletli trafik ekipleri, bugün İlkadım, Atakum ve Canik ilçesinde motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Şahin ekipleri ehliyet, ruhsat ve evrak kontrolü yaparken, kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerine ceza yazdı, evrakları eksik olanları da bağlayarak çekici ile otoparka çektirdi.

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