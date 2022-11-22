Trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro organizatörü son yolculuğuna uğurlandı

Amasya-Çorum karayolu üzerinde tiyatro ekibini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden tiyatro organizatörü Özgür Karataş (32) memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkiinde Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan oyuncular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve tiyatro organizatörü Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Son tiyatro organizasyonu oldu

Kazada hayatını kaybeden Özgür Karataş için İlkadım ilçesinde bulunan Kıranköy Camiinde cenaze törene düzenlendi. Cenaze törenine katılan eşi Gamze Karataş, ikiz kardeşi Uygar Karataş ve baba Sabri Karataş derin üzüntü yaşadı. 1 yıllık evli olduğu öğrenilen Özgür Karataş'ın eşi Gamze Karataş gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özgür Karataş Derecik Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, tiyatro oyuncuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.