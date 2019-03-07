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Trafik magandası yolda aracın kapıları açık şekilde ilerledi

Samsun’da kapıları açık şekilde trafikte seyreden otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar bir cep telefonuyla kaydedildi.

Samsun'da kapıları açık şekilde trafikte seyreden otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar bir cep telefonuyla kaydedildi.


Olay, İlkadım ilçesinde 5 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden bir otomobilin içindeki şahıslar otomobilin kapılarını açarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin ilk önce sol ön kapısı, daha sonra ise sağ ön kapısı otomobilin içindeki şahıslarca açılarak trafikte seyreden insanların canlarını tehlikeye soktu. Bu tehlikeli yolculuk ise otomobilin arka tarafında seyreden bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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