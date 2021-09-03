Trafik polisleri modifiyeli ve abartı egzozlu araba avına çıktı

Samsun'da trafik polisleri kural dışı modifiyeli ve abartılı egzozlu araçlar üzerinde uygulama yaptı. Yarım saat süren uygulamada 7 araç sürücüsüne toplam 2 bin 194 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı üzerinde modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerinde denetim yaptı. Yapılan uygulamada kural dışı modifiye, ön cam filmi, abartı egzoz, yanlış ışıklandırma ve ses kontrolü yapıldı. Uygulamada ayrıca trafik kurallarını ihlal eden diğer sürücülere de ceza yazıldı. Yarım saat süren uygulamada 30 araç sorgulanırken, 7 araç sürücüsüne farklı ihlallerden dolayı toplam 2 bin 194 TL para cezası uygulandı.

Spoiler yüzünden ceza yedi

Uygulamada otomobilinin arkasına spoiler (rüzgarlık) takan Aydın Yetmişbir, trafik polisleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Spoiler nedeniyle 144 TL cezai işlem uygulanan otomobil sürücüsüne ayrıca 1 hafta içerisinde spoileri kaldırmazsa otomobilin trafikten men edileceği bilgisi verildi. Yediği cezanın ardından konuşan Aydın Yetmişbir, “Otomobilin arkasına taktırdığım, modifiye yaptırdığım spoiler nedeniyle 144 TL ceza yedim. Yapacak bir şey yok. Erken ödersem 108 TL'ye düşecek. 1 hafta içerisinde söktürmem gerekiyor. Söktürmeden yakalanırsam aracım trafikten men edilecekmiş” dedi.

Seyir halindeyken telefonla konuşmak, yurt dışı konuşmayla aynı tarifeye denk geldi

Arka koltukta çocuğu bulunan ve trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücü Asuhan Tepe'ye ekipler tarafından 314 TL para cezası kesildi. Cezayı yedikten sonra konuşan Asuhan Tepe, “Geçmiş olsun bize. Herkes dikkat etsin. Ben cep telefonu ile konuştuğum için ceza yedim. Telefon elimdeydi, kulağımda değildi. Hoparlör ile konuşuyordum ama yine de ceza yedim” diye konuştu.

Atatürk Bulvarı üzerindeki uygulamayı sonlandıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, başka cadde ve sokaklarda da aynı uygulamaya devam etti.