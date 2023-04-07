Trafikte araç sollama tartışmasında 1 kişi ezilerek hayatını kaybetti

Samsun'da trafikte araç sollama tartışmasında tırın üzerinden geçtiği gurbetçi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Karadağ Mahallesi Samsun-Ankara karayolunun 52. kilometresinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Kaya idaresindeki BJ 090 RX yabancı plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir eden Mustafa Demir yönetimindeki 55 SB 560 plakalı tır sürücüsü arasında sollama meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Yaklaşık 2 kilometre sonra her iki sürücü araçlarını yol kenarına çekip durdu. Sürücüler arasında tartışma yaşandı. Otomobilde bulunan Ali Kaya ve Mustafa Kaya da araçtan inip tır sürücüsü Mustafa Demir ile tartıştı. Mustafa Demir aracına binip hareket ettiğinde tır, 73 yaşındaki Mustafa Kaya'nın sol ayağı üzerinden geçerek ağır yaraladı. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Mustafa Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Kaya'nın Fransa'da yaşadığı ve memleketi Samsun'a gezmeye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.