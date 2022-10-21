Trafikte gergin anlar

Samsun'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki araç sürücüsü trafikte gerginlik yaşadı. Yol verme tartışması sonrası araçlarından inerek birbirleri üzerine yürüyen sürücüleri çevredeki vatandaşlar tuttu.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Atatürk Parkı önünde meydana geldi. Yol verme tartışmasına giren iki sürücü araçlarından inerek birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla daha da alevlenen tartışmada sürücüleri çevredeki vatandaşlar zor sakinleştirdi. Çıkan tartışma kavga dönüşmeden önlendi. Taraflar daha sonra araçlarına binerek yoluna devam etti.