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Traktör minibüs ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da traktörün minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da traktörün minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Anadolu Bulvarı'nın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Yaşar idaresindeki 55 AF 073 traktör, Cemal Sağlam yönetimindeki 55 M 1227 plakalı minibüsle çatıştı. Kazada yaralan traktör sürücüsü Yaşar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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