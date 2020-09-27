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Traktör ormana yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sarıgöl Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (36) idaresindeki 15 NL 357 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alanda 80 metre yuvarlandı. Kazada M.A. ve traktörde bulunan çocukları E.A. (8) ile E.S.A. (5) yaralandı. Yaralılardan 5 yaşındaki E.S.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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