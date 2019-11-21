İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör sürücüsü pes artık dedirtti

Samsun’un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere ’pes’ dedirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.


Samsun-Sinop karayolunda, yayalara ait yoldan trafiğin yoğunluğu aldırmadan, yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolun karşına geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan traktör sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.