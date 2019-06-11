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Traktörden atlayan sürücü hayatını kaybetti

Samsun’da kontrolden çıkarak rampa aşağı giden traktörden atlayan sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da kontrolden çıkarak rampa aşağı giden traktörden atlayan sürücüsü hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörünü çalıştırmak isteyen Cemalettin Aykaç (56), vites atamayınca traktör rampa aşağı hızla ilerlemeye başladı. 5 çocuk babası Cemalettin Aykaç kendini traktörden aşağı attı. Yaralanan şahıs Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cemalettin Aykaç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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