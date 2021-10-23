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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Samsun’un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi Keskin (60) tarlasından kestiği ağacı traktörün römorkuna bağlayarak eve götürmek isterken, römork devrildi. Devrilen römork da traktörün devrilmesine neden oldu. Devrilen traktörün altında kalan Şadi Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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