Tramvay artık OMÜ kampüsünde

San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) bünyesinde hizmet veren raylı sistem hattının Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 3'üncü etabının tamamlanmasının ardından tramvay seferleri başladı.

Yeni hattın açılmasıyla birlikte OMÜ Kampüs içerisindeki “Yurtlar” İstasyonu'ndan hareket eden tramvay, Belediyeevleri'ne kadar direkt yolcu taşıyarak ilk seferi böylece başlatmış oldu. Aynı dakikalarda da Belediyeevleri'nden de tramvay kampüse doğru hareket etti. Yeni tramvay hattı ile OMÜ içerisine seyahat edebilme imkanı bulan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi. İçerisinde birbirinden önemli fakülteleri, yüksekokulları, enstitüler ama en önemlisi tüm bölgeye hitap eden Tıp Fakültesini barındıran OMÜ Kurupelit yerleşkesine artık çok daha kolaylıkla seyahat etme imkanı bulacaklarını ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ'ın çok önemli bir ulaşım hizmetini gerçekleştirdiğini söyledi.

SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı takip etti

İlk seferleri yardımcıları ve teknik personeliyle birlikte OMÜ durağında takip eden SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Üniversite içerisindeki tramvay seferlerimizi bu sabah itibariyle başlattık. SAMULAŞ olarak ulaşım alanında Samsun'da bir ilke daha imza attık. Heyecanlıyız, gururluyuz” dedi.

“Ulaşım artık çok daha kolay olacak”

OMÜ 3'üncü etabının tamamlanarak faaliyete geçmesiyle 35 kilometrelik raylı sistem hattı ağına ulaştıklarını belirten Tamgacı, "Kampüs içerisindeki Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar olarak adlandırdığımız yenileriyle birlikte istasyon sayımız da 43'e yükseldi. Karadeniz'in en büyük sağlık, eğitim ve bilim kampüsüne ulaşım artık tramvaylarımızla çok daha kolay olacak. On binlerce öğrencimiz, binlerce akademik personel, hasta ve hasta yakını fakültelere, sağlık ve bilim merkezlerine konforlu, rahat, kaliteli ulaşım imkanına kavuşacak. Üniversitemize, Samsunumuza, tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.