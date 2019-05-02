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Tramvayın varış ve kalkış yerleri değişti

Samsun’da raylı sistemin işleticisi Büyükşehir Belediyesi Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.

Samsun'da raylı sistemin işleticisi Büyükşehir Belediyesi Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ), 'Varış ve Kalkış' noktalarını yeniden belirleyen plan değişikliğine gitti.


Samsun'da, Hafif Raylı Sistem'in işleticisi SAMULAŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Tekkeköy İlçesi arasındaki hat üzerinde 'varış' ve 'kalkış' noktalarında değişikliğe gitti. Yeni planda, hafta içi OMÜ'den hareket eden tramvayın dönüş yapacağı yeni nokta Belediyeevleri istasyonu olarak belirlendi.



TEKKEKÖY üst yazılı tramvaylara dikkat


SAMULAŞ'tan plan değişikliği ile ilgili olarak yapılan açıklama şu ifadelere verildi:


"6 Mayıs itibariyle üniversite tramvay istasyonundan hareket eden tramvaylarımız hafta içi Belediyeevleri tramvay istasyonundan dönüş yapacaktır. Mavi Işıklar, Balıkçı Barınağı, Asarağaç, Kirazlık, Örnek Sanayi, İlkadım Sanayi,19 Mayıs Sanayi, Organize Sanayi, Kerimbey, Cumhuriyet, Tekkeköy istasyonlarına gitmek isteyen yolcularımızın 'Tekkeköy' üst yazılı tramvaylara binmelerini rica ederiz. Üniversite tramvay istasyonundan hareket eden tramvaylarımız hafta sonu Balıkçı Barınağı tramvay istasyonundan dönüş yapacaktır. Asarağaç, Kirazlık, Örnek Sanayi, İlkadım Sanayi,19 Mayıs Sanayi, Organize Sanayi, Kerimbey, Cumhuriyet, Tekkeköy istasyonlarına gitmek isteyen yolcularımızın da Tekkeköy üst yazılı tramvaylara binmelerini rica ederiz."

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