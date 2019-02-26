Trifokal lens ile gözlüklerinden kurtuldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da görme bozukluğu yaşayan bir kişi trifokal lens tedavisiyle gözlüklerinden kurtuldu.

Göz Hastalıkları alanında sağlıktaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri trifokal lens tedavisi ile uzak ve yakın gözlük kullananları bu sorundan kurtarıyor. Samsun'da yaşayan 55 yaşındaki Hülya Alkaçtı, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir tarafından gerçekleştirilen trifokal lens ameliyatı artık görme duyusunu geri kazandı.

“Trifokal lensi öneriyorum”

Mesleği gereği kitap okurken ve bilgisayar kullandığında gözlük kullandığını ifade eden Alkaçtı, “Daha önceden yakını görmeme problemim vardı. Bu sebepten gözlük kullanıyordum. Sınıf öğretmeniyim, kitap okumayı çok seviyorum. Mesleğim gereği bilgisayar çok kullanıyordum ve bunları yaparken çok zorlanıyordum. İş yaparken bir anda telefon çaldığında bakmak için gözlüğe ihtiyacım oluyor. Sınıfta öğrencilerim bir şey sorduğunda ona bakmak için yakını göremediğimden gözlüğe ihtiyaç duyuyordum. Gözlükle bir mücadelem vardı. Etrafımda trifokalle ilgili haberler gördüm bana çözüm olabilir mi diye de internetten araştırdım. Çevremdekilere sordum ve Doktor Talha hocanın bu konuda iyi olduğunu duydum. Annemin katarakt ameliyatı olduktan sonra iyi sonuç aldığını gördüm ve bundan cesaret ederek bende ameliyat olmaya karar verdim ve ameliyatımı oldum. Şu anda çok iyiyim ve gözlüklerinden sıkılan uzak ve yakın görme bozukluğu olan hastalara buradan trifokal lensi öneriyorum. Talha hocaya ve Büyük Anadolu Hastaneleri'ne ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.