“Trifokal lens” ile gözlükten kurtulmak mümkün

Dr. Talha Özdemir, yakın ve uzak gözlüklerinden kurtulmak isteyenlere seslenerek, "Trifokal lens göz içi uygulaması ile gözlüksüz hayatı net görebilirsiniz" dedi.

Büyük Anadolu Hastanelerinden Dr. Talha Özdemir, trifokal lens tedavisinin günümüzde yalnızca katarakt tedavisinde değil, görme bozukluklarının tedavisinde de kullanıldığını belirterek, uzak, yakın astigmat ya da orta mesafelerde görme bozuklukları olan kişilerin trifokal göz içi lens uygulaması ile gözlüklerinden kurtulabileceğini söyledi.

Opr. Dr. Talha Özdemir, "Özellikle son yıllarda çok sık tercih edilen trifokal mercekler ile bu alandaki tedavi başarısını bir adım daha ileri götürmüştür. Trifokal lenslerin diğer merceklerden farkı yalnızca uzak ya da yakın mesafeyi değil, ara mesafe olarak tanımlanan mesafelerde de de net bir görüş sağlayabilme özelliğidir. Çok odaklı göz içi lens (trifokal göziçi lens) uygulamasıyla ömür boyu mükemmel görüş kalitesi elde edebilirsiniz. Trifokal göz içi lens uygulaması, hastaların hem yakın hem de uzağı görme sorunlarına aynı anda çözüm getirir. Yüksek miyopi, yüksek hipermetropi ve yüksek astigmattan dolayı lazer yapılamayan, lazere alternatif olan bir yöntemdir. Yüksek teknoloji ürünü olan bu lens gözün içine takılır ve yaşam boyu yerinde kalır. Lensin yapıldığı madde gözde reaksiyon yapmıyor ve hayat boyu bir soruna neden olmuyor. Hasta, yaşamı boyunca hem uzağı hem ortayı hem de yakını net görebilir. Uygulama damla anestezisi yapıldığında hastanede kalmak gerekmez, çok kısa bir zaman içinde hasta günlük hayatına devam edebilir" diye konuştu.