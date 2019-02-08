Trifokal lens tedavisi ile görüş kalitesi artıyor

Dr. Talha Özdemir, trifokal lens tedavisi ile yakın ve uzak gözlüklerinden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Talha Özdemir, yakın, uzak gibi mesafeler için görme sorunu yaşayanlara seslendi. Hayatı bulanık değil net görün diyerek mesaj veren Dr. Talha Özdemir, "Trifokal lens göz içi uygulaması ile gözlüksüz hayatı net görebilirsiniz" dedi.

Trifokal lens nedir?

Trifokal lens göz içi uygulaması ile ilgili bilgi veren Dr. Talha Özdemir, "Trifokal lens üç odaklı lens demektir. Üç odaktan kastımız nedir diye cevap verirsek; okuma mesafesi yani 30-35 santimetre mesafe ikinci mesafemiz 60 cmlik mesafedir. Diğer üçüncü odak mesafesi de uzak mesafedir buda 60 santimden uzak mesafelere denir. Trifokal lensi uzağı yakını göremeyen hastalara uyguladığımız göz içi lenstir. Hastanın astigmatı da var ise bu mercek ile düzeltmekte mümkündür” diye konuştu.

Kimlere uygulanır?

Özdemir, trifokal lensin hangi hastalara uygulanabileceği konusunda şu bilgileri verdi:

“Trifokal lenslerin; lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop, hipermetrop veya astigmatı olanlar, kornea kalınlığı lazere izin vermeyenler, kataraktlı ve yüksek kırılma kusurlu hastalar ve göz numarasının ilerlemediği sabit olduğu hastalara uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Bu tedavi öncesinde hastanın detaylı bilgilendirilmesi, göz içi lens ölçümlerinin gelişmiş cihazlarla hesaplanması çok önemlidir. Bunun için bu tedavinin sağlıklı olabilmesi için uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.”