TSD uyardı: “Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin”

Türkiye genelinde birçok kişi yardım bahanesiyle engelli derneklerinin adını kullanarak vatandaşlardan para topluyor. TSD Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, engelli derneklerinin adını kullanarak kişilerin sokaklarda para topladığını söyledi. Bu kişilerin ellerinde dergiler ile para toplamaya çalıştıklarını kaydeden Hakyemezoğlu, “Bizlerin adını kullanarak toplanan paraların nerelere gittiği bilinmiyor. Türkiye Sakatlar Derneği'nin dışında akülü araç veya tekerlekli sandalye yardımında bulunan başka dernek yok. Bizlerin mücadelesi engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak. Bizler adına kimse para toplamasın. Haftada en az 3-4 defa bize bu konuda şikayet geliyor. ‘Sizin adınıza para toplanıyor' deniliyor. Biz dernek olarak hiçbir zaman para toplamadık ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz” dedi.

“Şahısları emniyete ihbar edin”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Hakyemezoğlu, "Vatandaşlarımız eğer yardım etmek istiyorsa derneğimize gelsin. Vatandaşlarımız derneğin adını, başkanını, adresin araştırsınlar öyle yardımda bulunsun. Bunların karşılığını alamıyorlarsa o kişilere inanmasın. Bizim adımıza para toplayan şahısları gören vatandaşlarımız emniyet görevlilerimize ihbar etsin” diye konuştu.