TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na zeybekli açılış

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları destekleme programları kapsamında gerçekleşen bilgisayar, robotik, kodlama, elektrik elektronik temalı bilim fuarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde açıldı. Makine teknolojileri öğretmeni Murat Akar yönetiminde zeybek gösterisi ile başlayan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Tarık Dursun Dincer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da yaptığı konuşmada, "Devletimizin meslek lisesi memleket meselesi sloganı var. Ama bunu topluma yansıması anlamında gerçek düz eyde değil. Biz her zaman her yerde söylüyoruz ilçemizdeki tüm mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin hepsi ilçemize katma değer sağlamak için her türlü faaliyetleri yapan okullarımız. Bu anlamda ben mesleki teknik Anadolu lisesi müdürlerimize, yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin dışarıdan bakıldığı gibi bir lise olmadığını 2-3 yılda yapılan Türkiye genelinde dereceleriyle bizi onurlandıran okulumuz. Emeği geçen öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı protokol tarafından açılışı yapıldı. Konuklar proje koordinatörü Bileşim Teknolojileri Alanı Öğretmeni Ömer Esen nezaretinde sergiyi gezdi. Sergi açılışına Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.