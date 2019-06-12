TUBİTAK Bilim Fuarı'na 'anız' damgası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Yukarınarlı İlk-Ortaokulunun 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'na "Anız Toprağın Dostu Değil Düşmanıdır Projesi" damga vurdu.

Öğrencilerin rehber öğretmenlerin öncülüğünde oluşturdukları çok sayıda proje öğrenciler tarafından fuara katılanlara heyecanla anlatıldı. Açılışın ardından öğrencilerin sergiledikleri eserler ve hazırladıkları projeler tek tek gezildi. Projeler içerisinde bölgeye hitap eden ve izleyicilerin ilgisini çeken "Anız Toprağın Dostu Değil Düşmanıdır Projesi" büyük ilgi gördü. Bu proje kapsamında yöre halkının ve çiftçilerin de bilgilendirileceği belirtildi. Fuarın açılışında bir konuşma yapan Okul Müdürü Mehmet Yaman, "Eğitim doğumdan ölüme kadar süren, aileden başlayarak okul ve sonrasında kültürel, sosyal boyutlarıyla tüm yaşamımızda birlikte olduğumuz bir kavramdır. İnsanı daha iyiye, daha güzele, daha yararlıya ulaştıran bir yaşama sanatıdır eğitim" dedi.

"Milletlerin gelişmişlik düzeyi eğitimle mümkün"

Yaman, "Eğitimin ilerlemişlik düzeyi bilimsel çalışmalarla ölçülüyor. Bizler sosyalleşmeyi saklambaç çelik çomak oynayarak sağlamıştık, artık yeni nesil sosyal medya ile sosyalleşmekte. Bizler çimlere uzanıp bulutları izleyip hayal edip bir şeylere benzetirdik. Artık gençler hayal dünyasını sanal dünyada oyun olarak sergilemekte. Matbaa devri geçti ve kaçtı. Bilim ve teknoloji çağını artık kaçıramayız. Bu bağlamda 4 yıldır öğrencilerimizi geçmişin ışığında Allah'ın ona verdiği en güzel yeti olan aklını kullanarak geleceğe TÜBİTAK destekli bilim fuarlarıyla hazırlıyoruz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ise ilçedeki okullarda hazırlanan projelerin ilçe eğitimime yeni bir heyecan kattığını belirterek bu projelerde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.