Tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da 3 kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tüfekle açılan ateş sonucu E.K.(20), babası S.K.(48) ile H.G.(52) adlı kadın bacaklarından vurularak yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, tüfekle ateş açtığı iddia edilen S.Ş.(23) kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.Ş.'yi dün yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Polisteki sorgusu tamamlanan S.Ş. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ş. tutuklandı.