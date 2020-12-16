İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle amcasını vurdu

Samsun’da 20 yaşındaki genç, amcasına tüfekle ateş açarak yaraladı.

Samsun'da 20 yaşındaki genç, amcasına tüfekle ateş açarak yaraladı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki M.S.T., amcası M.T.'ye (70) tüfekle ateş açarak sol bacağından yaraladı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.S.T. polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan genç, bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.ST. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.