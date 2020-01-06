İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle ateş açınca kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı

Samsun’da pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçilere saldırınca gözaltına alındı.

Samsun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçilere saldırınca gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki B.K. pompalı tüfekle havaya ateş açtığı sırada olaya Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler müdahale etti. Görevli 3 bekçiye saldırıp mukavemette bulunduğu iddia edilen B.K. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve görevli memura mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.