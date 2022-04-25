Tüfekle havaya ateş açan maganda polisi alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan maganda polisi alarma geçirdi.

Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla İshaklı ışıklara gelen H.K., aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra olay yerine 30 metre mesafede Kolbastı Çıkmazı'nda tüfeği çalılıkların arasına sakladıktan sonra aracına binerek kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi, çalılıkların arasında yaptıkları aramada tüfeği buldu. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.