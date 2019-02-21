Tüfekle kendini vuran genç hayatını kaybetti

Samsun'da tüfekle kendini vuran 22 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Emre Alper tüfekle kendini vurdu. Ağır yaralanan genç Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Alper yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.