Tüfekle kol saati gasbı iddiası

Samsun'da kız arkadaşı ile otomobilde oturan gence uygunsuz davranışından dolayı tüfek çekerek gitmelerini isteyip, kolundaki saati gasp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (21) kız arkadaşı ile otomobilin içinde otururken uygunsuz davranışta bulundukları gerekçesiyle S.U. (45) tarafından tüfek doğrultularak evinin yanından gitmeleri istendi. İddiaya göre S.U., S.E.'nin kolunda gördüğü saati alınca S.E. olayı jandarmaya haber vererek şikayetçi oldu. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan S.U., amacının gasp olmadığını, geri vermek amacıyla saati aldığını ileri sürdü. Jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.