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Tüfekle yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu A.S.(36) bacağından ve yüzünden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.S., tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.S.(24) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan G.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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