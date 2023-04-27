Tüfekle yaralamaya tutuklama

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mahallesi'nde önceki akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu vurularak yaralanan M.I. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.E. ise olaydan sonra kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.