Tuğçe Kandemir Samsun'da hayranlarıyla buluştu

Ünlü popçu Tuğçe Kandemir, Samsun'da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), kış mevsiminin finaline sahne olan Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Başta Samsun olmak üzere, çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri müzik ve eğlence ile ağırlayacak olan Yılın Müzik Aralığı'nın bu haftaki konuğu ünlü pop şarkıcısı Tuğçe Kandemir oldu. Kandemir, Yeşilyurt AVM Fast Food katında gerçekleştirdiği mini konser ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren mini konserde Kandemir, birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Her yaştan vatandaşın akın ettiği konserde vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla unutulmaz hale getirdi.

Kandemir, konserin sonunda kendisini iyi bir şekilde ağırlayan Yeşilyurt AVM ailesine teşekkür etti. Tuğçe Kandemir'in ardından Yılın Müzik Aralığı, Kolpa ve Oğuzhan Uğur ile davam edecek.