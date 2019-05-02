Tuluyhan Uğurlu'dan 100. yıla özel konser

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesinde verdiği “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” konseri izleyenleri büyüledi. Konser öncesi açılan özel koleksiyon fotoğraflardan oluşan “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” büyük beğeni kazandı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışı ve Tuluyhan Uğurlu konserine Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, öğretim üyeleri, akademik ve idari personel, üniversite öğrencilerinin yanı sıra Samsun ve çevre illerden lise ve ortaokul öğrencileri katıldı. Programda ilk olarak Anıtkabir Müze Komutanlığının özel koleksiyonundan oluşan ve OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun katkılarıyla OMÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan “Özel Koleksiyon-Atatürk Fotoğrafları Sergisi”nin açılışı yapıldı. Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, “Milli Mücadele'nin 100. yılını en özel şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimizde, ülkemizde inanılmaz bir faaliyet hareketliliği var. Bu sürecin bir parçası olan ve özel günlerde yayınlanan Atatürk fotoğraflarının bir kısmını bugün burada sergiliyoruz. Bu eserlerin buraya getirilmesinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflar, bizlere o günlerin ne kadar sıkıntılı ve zor günler olduğunu anlatıyor, elde ettiğimiz kazanımları gözler önüne seriyor. Bu fotoğraflarda yer alan ve bu toprakları bizlere vatan yapan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi törenle kesildi. Sergide bulunan fotoğraflar, açılışa katılanlar tarafından meraklı gözlerle incelendi. Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Anıtkabir Müze Komutanlığı tarafından gençlere yönelik hazırlanan kitapçığı dağıttı.

Sergi, bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk ulusuna adayarak yurdun dört bir yanını karış karış dolaşan, halkıyla bütünleşen Atatürk'ün başarılı bir komutan, büyük bir devlet adamı ve öne çıkan liderlik özelliğini yansıtan fotoğraflardan oluşuyor. Ayrıca Atatürk'ün değişik tarihlerde Samsun'a yaptığı ziyaretlerin fotoğrafları da sergide yer alıyor. Toplam 41 fotoğraftan oluşan sergi, 2-4 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu bestelerini OMÜ'lüler için çaldı

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu da Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu. Uğurlu, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ü anlatan ve 21 bölümden oluşan “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimli eserini seslendirdi. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 500'ün üzerinde konser veren Tuluyhan Uğurlu'nun konserinde eser boyunca Atatürk görüntülerinden de yararlanıldı. Eser aralarında zaman zaman o günleri ve yaşanılan zorlukları anlatan Uğurlu, konser sonunda ayakta alkışlandı.