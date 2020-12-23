Tüp mide ameliyatı oldu arkadaşları bile tanıyamadı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da mide küçültme ameliyatı olan kadın 7 ayda 100 kilodan 55 kiloya düştü değişimi görenler şaşkınlık yaşadı.

Kilolarıyla problemi olan Ceren Macit, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası 45 kilo veren Macit'i arkadaşları bile tanıyamadı.

Mide küçültme ameliyatı sonrasında verdiği kilolar ile yakınlarının bile şaşkınlık içerisinde kaldığını belirten Ceren Macit, "Arkadaşlarım beni tanıyamadı, herkes olumlu geri dönüş yaptı gerçekten çok mutluyum" dedi.

Pandemi döneminde özellikle hareketsiz yaşamın etkeniyle aşırı kilo problemi yaşandığına dikkat çeken Opr. Dr. Volkan Kınaş, kilonun getirdiği sağlık problemlerinden kurtulmak için kişilerin başvurduğu alternatif bir yöntemin mide küçültme operasyonu olduğunu söyledi.

Mide küçültme ameliyatının zayıflamada etkin rol oynadığını ifade eden Volkan Kınaş, "Bu sorunu yaşayan hastalarımızdan bir tanesi de İstanbul'da yaşayan Ceren Macit Hanım. Kendisi bizi araştırıp bulmuş. Hastamız Ceren hanım bize nisan ayında başvurarak ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi. Daha sonrasında yaptığımız başarılı mide küçültme ameliyatından ardından ertesi gün yiyip, içmeye başladı, bir sonraki günde hastamızı taburcu hale getirerek memleketi İstanbul'a yolladık. Geçen zaman içinde hastamız ideal kilosuna geldi. Sağlıklı kilosuna ortala 45 kilo vererek indi. Hastamızda vücudunda sarkma olmaksızın sağlık bir şekilde gelmiş oldu. Şu anda sağlıklı kilosunda sabit kalarak yaşamını devam ettirmektedir. Bu süreçte hastamızı ekibimizle birlikte yakından takip ediyoruz” diye konuştu.