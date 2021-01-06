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Tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da bir tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik polisi 1 kişiyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.

Samsun'da bir tüpgaz bayisine uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik polisi 1 kişiyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan S.Ş.'ye ait tüpgaz bayisine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 67,56 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 26 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor.

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