Samsun'da Atatürk Bulvarı üzerine park eden tur otobüslerine ‘park yasağı ihlali' cezası kesildi.

Her gün ülkenin çeşitli illerinden gelen tur otobüsleri, konuklarına Atatürk Anıtı'nı gezdirmek için Atatürk Bulvarı kenarına park ediyor. Park yasağı olan yerde duran otobüsler için bu sabah Samsun polisi harekete geçti. Trafik polisleri, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle önce otobüs şoförlerini uyardı. Polis, otobüslerin Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü Fuar Caddesi'ne park edilmesini istedi. Otobüs şoförleri ise bu duruma itiraz etti.

Polisler otobüslere ‘park yasağı ihlali'nden 108'er lira para cezası kesti. Daha sonra ise tur otobüsleri bulundukları alandan ayrıldı.