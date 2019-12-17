İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı

Samsun’da bir tur şirketinin sahibi iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Samsun'da bir tur şirketinin sahibi iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tur şirketinin sahibi Salih F.C.'ye (36), iş yerinden lokantaya yemek söylemek için çıktığı sırada yanına gelen 20 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kişi adını sorup tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Salih F.Ç., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.