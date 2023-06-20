TÜRFAD'dan milli maça özel 'vefa' plaketleri

TÜRFAD Samsun Şubesi, TFF Başkanı Büyükekşi, Yönetici Papatya, Hamit Altıntop, Teknik Direktör Kunt ile futbolcular Hakan ile Arda'ya 'vefa plaketi' sundu.

Türkiye Futbol Adamları Derneği(TÜRFAD) Samsun Şube Başkanı Gültekin Kullukçu, milli maç öncesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına TFF yöneticileri ve bazı futbolculara vefa plaketleri sundu.

Plaket ve takdir belgesi

Pazartesi akşamı oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu Türkiye-Galler milli futbol maçı öncesi TÜRFAD Samsun Şube Başkanı Gültekin Kullukçu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı(TFF) Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Teknik Direktör Stefan Kunt, Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve futbolcu Arda Güler'e plaket ve takdir belgesi sundu.

TÜRFAD Başkanı Gültekin Kullukçu, "Atatürk'ün şehri Samsun'da 27 yıl sonra A Milli Takımızı ve TFF'nin değerli yöneticilerini ağırlamak mutluluk verici. Yaşarken anmak, hatırlamak, birlikte olmak, vefa borcumuz olan 'Unutma, unutturma' ilkemiz doğrultusunda bizler de karınca kararınca değerli TFF yöneticilerimize, milli takım sorumlularımıza ve futbolcu kardeşlerimize plaket ve takdir belgesi sunarak teşekkürlerimizi ilettik. Ne mutlu hatırlananlara, ne mutlu hatırlayanlara" dedi.