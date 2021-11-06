Turgay Altay: “Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz”

Deplasmanda 1-0 yenildikleri Samsunspor maçının sonrasında basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, mücadeleyi değerlendirdi. 10 kişi kaldıktan sonra da puan için çabaladıklarını ifade eden Altay, kötü gidişatı düzeltmek istediklerini belirtti.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Turgay Altay, “Hayatta ve yaptığım işte bahanelere sığınmadım. Güncel durumumuzla yüzleşmemiz gerekiyor. Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bugünkü maça gelecek olursak ilk yarıda oyunu domine eden ve istediklerini yapan bir yapımız vardı. İlk yarı boyunca bu sürdü. İkinci yarıda 2 takımından şiddetli puana ihtiyacı vardı. 2. devre Samsunspor'un etkili olacağını biliyorduk. Oyuncu değişikliği yapacakken enteresan bir gol yedik. Ondan sonraki süreçte kırmızı karttan sonra da oyunu forse etsek de golü bulamadık. 1-2 pozisyona girdik ama beceremedik. Geçmişe bakan bir insan değilim. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Çalışarak bu yoldan çıkmaya çalışacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanların hepsinin toplamayı hedefliyoruz. Uzun süredir kazanamamanın getirdiği bir durum söz konusuydu. Orgill'in üzerinde uzun süredir gol atamamanın getirdiği bir baskı vardı. Sonuç olarak kırmızı kart bizi eksik bıraktı. 1 ya da 3 puan alacak ortama götüreceğimiz maçta avantajımızı yitirdik” dedi.