Turistlerin Kuş Cenneti'nde kalması hedefleniyor

Samsun'da bulunan ve kuşların dünyadaki en önemli mola noktalarından bir tanesi olan Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yapılacak yeni düzenlemelerle kuş gözlemlemeye gelen turistlerin deltada konaklaması hedefleniyor.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Türkiye'deki en büyük ve 1900'lü yılların başından itibaren en iyi korunmuş sulak alanlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Toplam 21 bin 263 ha yüz ölçümüne sahip olan bu delta bünyesinde; büyük oranda bozulmamış koşullarında muhafaza edilmekte olan geniş kalıcı mezotrofik gölleri, göletleri, havuzları, büyük sazlıkları, bataklıkları, kıyı kumullarını, kıyı ekosistemlerinin bentik habitatlarını, subasar orman ekosistemlerini barındırıyor.

Soyu küresel ölçekte tehlike altında olan 37 kuş türü bu deltada

Kızılırmak Deltası 356 kuş türü, 554 bitki türü, 35 balık türü, 42 memeli türü, 260 omurgasız türü, 13 sürüngen türü ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlıyor. Deltada çok sayıda göl ve bataklık yer alırken, bu alanlar özellikle 356 kuş türü için önemli yuvalama ve konaklama alanı sağlıyor. Kızılırmak Deltası küresel ölçekte tehlike altında bulunan kuş türlerinden 37 türünü de bünyesinde barındırıyor.

UNESCO Dünya Doğal Mirası Liste'sinde kalıcı olmak için çalışılıyor

Dünyanın en önemli sulak alanlarından birisi kabul edilen ve Uluslararası Ramsar alanı da olan Kızılırmak Deltası'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanı içerisine girdiği 2014 yılı itibariyle deltada yatırımlar yapılmaya başlandı. Özellikle koruma faaliyetlerine yönelik çalışmalara ağırlık verilirken ziyaretçi yönetimine yönelik çalışmalar da yapıldı. Kızılırmak Deltası için Şubat 2016'da UNESCO'ya Geçici Dünya Doğal Mirası başvurusunda bulunuldu. Geçici liste başvurusu 13 Nisan 2016 tarihinde kabul edildi ve Delta UNESCO Geçici Dünya Doğal Miras Listesi'ne dahil edildi. Kalıcı listede yer alma girişimleri ise devam ediyor. UNESCO çalışmaları başta olmak üzere yapılan çalışmalar neticesinde yürütülen diğer tanıtım ve alt yapı çalışmaları sayesinde Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti sadece Karadeniz'in değil Türkiye'nin önemli turizm alanlarından birisi olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Turistlerin konaklama ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Projesi kapsamında toplam 2 bin 271 m2 inşaat alanına sahip tesisler, butik otel, 306 m2 ahşap iskeleler, 3 bin 256 m2 otoparklar, 602 m2 ahşap yürüyüş yolları yapılması işlerinin ihalesi gerçekleştirildi. Kır lokantası, Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi, Yönetim Merkezi Ünitesi, Giriş Kontrol Ünitesi, Doğa Eğitim Merkezi ve Konaklama Merkezi, Cernek Seyir Bölümü, Ahşap Yürüyüş Yolları, Doğanca Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Yapım çalışmalarının ise sonuna gelindi. Ayrıca proje kapsamında özellikle kuş gözlemi yapan ulusal ve uluslararası turistlerin deltada konaklamaları, bölgede daha fazla vakit geçirebilmeleri ve özellikle yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları açısından bölgede yaşanan konaklama sorununu gidermek için Doğanca Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasının 14 odalı butik otel olarak düzenleme çalışmaları da devam ediyor.