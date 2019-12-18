Turizm Fakültesinde “Mezunlar Buluşması” etkinliği

Bafra Turizm Fakültesi Hanife Aşcı Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı konuşmada, "Mezun Buluşmaları'nı önemsiyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak mezun sayımız 200 binlere yaklaştı. Mezunlar eliyle mezun olan kurumların üniversiteleri bilinirliği, etkileri, tercih edilebilirliği artıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu bir kişi bir yerde başarılı olduğunda Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kredisi, tanınırlığı, güvenirliği artıyor, bu nedenle mezunlarımızı çok önemsiyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi dünyada ve Türkiye'de önemli bir yere sahip. Önemli bir marka değeri taşıyor. Bu markayı hep birlikte daha güçlü hale getirmemiz lazım. Bunda da sizlerin çok büyük bir payı olacak” dedi.

Bütünlemelerin kaldırılması

Bilgiç konuşmasına şöyle devam etti: “Sizlerde bütünlemeler kalktı. Bunu da şunun için yaptık: Bir takım öğrencilerimiz tedirgin oldular. Şikayetçi oldular. Elimizden sınav hakkı alınıyor gibi düşündüler. Ama bunun tam tersi olduğunu görecekler. Bilginin daha taze tutulması, teste tabi tutulması daha sağlıklı olur. Bir sene yatıp yatıp bir sene salonunda bir sınava girmek, nihayetinde o anlık bir odaklanmayla kalıcı olmayan bir şekilde öğrendiğiniz o anlık bilgiyi ölçülmesine tabi tutuluyor. Biz eğitim dönemini daha aktif tutalım, öğrenci hoca ilişkisi daha yakın ve sıcak ilişki gerçekleşsin tek bir sınava veyahut 2 tane sınava tabi olarak başarılı olup olmadığı ölçülmesi yerine yıl içerisinde birden fazla ve çeşitli etkinliklerdeki başarısı ve katılımına göre değerlendirilerek, başarılı veya başarısız diye bir ölçüye tabi tutulduğunda daha iyi yetişeceğini ve daha doğru ölçülebileceğine inandığımız için böyle bir değişikliğe gittik. Bunu da yaparken ilgili birimdeki hocalarımızın, akademisyenlerimizin değerlendirmeleriyle birlikte yaptık. Yıl içindeki değerlendirmeler hocalarımızın takdirine bağlı. Bu bir ödev olabilir, sunum olabilir, başka bir etkinlik olabilir. 3 ödev 4 ödev değil bunlar çeşitli faaliyetler yapılması söz konusu olabilir. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Çok çalışıyorsunuz, mezun oluyorsunuz, kendinizi yetiştiriyorsunuz, iş var. Hiç kimse uçarak falan bir yerlere gitmiyor. Ben üniversite öğrenciliğimi çalışarak yaptım. 5 yıl boyunca ailemden para almadan tamamen çalışarak eğitim-öğretimimi tamamladım. Zor şartlar sizi geleceğe daha iyi hazırlar. Hiç merak etmeyin. Şartlarınızın olumsuzluğundan etkilenmeyin. Ben hepinizin başarılı olmasını diliyorum.”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in konuşmasının ardından 2016-2019 yılları arası dönem birincileri Seçil Tatlıcan, Neslihan Yonca, Emre Candan'ın konuşmacı olarak katıldığı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Atar moderatörlüğündeki “Mezunlar Buluşması” gerçekleştirildi. Dönem birincileri mezun olduktan sonraki iş hayatlarıyla ilgili deneyimlerini ve tecrübelerini paylaştılar.

“Mezunlar Buluşması” etkinliğine OMÜ Rektör Yardımcıları Mehmet Kuran, Vedat Ceyhan, Mehmet Ali Cengiz, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.