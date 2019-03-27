Samsun'un İlkadım ilçesindeki liselerde “Sporla Buluşuyoruz" isimli proje kapsamında Türk kültürü sporla tanıtılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Programı kapsamında desteklediği “Sporla Buluşuyoruz Projesi" yaklaşık 3 ay sürecek. Projenin açılışı Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında İlkadım'daki liselerde eğitim gören 15-18 yaş arası 40 genç geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel matrak Türk cenk sanatı, masa tenisi ve dart eğitimleri alacak. Proje koordinatörlüğünü tarih öğretmeni ve Canik Kavsi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü Başkanı Civan Çelik yürütüyor.

Civan Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, “Atalarımızın büyük bir medeniyet kurarak, dünyayı adaletle yönetti. Bunu da bilim, spor, sanat olmak üzere her alanda çok çalışarak başardı. Amacımız, gençleri Türk kültür ve Türk sporu ile buluşturarak kendilerine örnek ve rol modeller oluşturmaları ve geleceğe yön vermeleridir” dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise yaptığı açılış konuşmasında, sporun bir mücadele gerektirdiğine, hayatın da aynı zamanda bir mücadele olduğuna değindi.

Proje faaliyetleri arasında, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, kişisel gelişim eğitimleri, şehitlik ziyaretleri, müze ziyaretleri yapılacak. Projenin son etkinliği olarak Vezirköprü Kunduz Ormanları'nda doğa yürüyüşleri ve doğa kampı, kanyon gezisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Proje ile Türk tarihinin ve Türk kültürünün genç nesiller arasında yaygınlaştırılması, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması, sağlıklı yaşam ve spor kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

Projenin açılışına İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma Arpacı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.