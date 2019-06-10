Türk ressamdan Singapur'da sergi

Dr. Gülten İmamoğlu, bir uluslararası sergiyle daha dünya sanat kamuoyunun gündemine geliyor.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, bir uluslararası sergi ile daha gündemde. Son olarak New York'ta açtığı sergiyle adından söz ettiren İmamoğlu, bu kez de Singapur'un ünlü sanat merkezi Miaja'da Nucleus adlı sergisiyle yer alacak.

Dünyaca ünlü sanat merkezinde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği katkılarıyla gerçekleştirilecek sergi, 12 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Singapur'un dünyaca ünlü sanat merkezi Miaja Art Collections'ta sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye-Singapur dostluk yılı

Yurt dışında açtığı sergilerle sanat çevresinde 'çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden biri' olduğunu gösteren ünlü ressam Gülten İmamoğlu, Singapur'da Türkiye'yi ve Samsun'u temsil edecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadığını söyledi. 2019 yılının aynı zamanda Türkiye ile Singapur arasında 50'inci Dostluk Yılı olduğunu da hatırlatan İmamoğlu, "19 Mayıs'ın 100'üncü yılında bu kutlu günün adını taşıyan üniversitenin bir temsilcisi olarak ülkemi yurt dışında bir kez daha temsil edeceğim. Singapur Büyükelçimiz Murat Lütem'in bu serginin düzenlenmesinde emekleri çok oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Uzak Doğu'nun ruhu 12 eser

Gülten Imamoğlu'nun 'Nucleus' adını verdiği sergide sanatçı tarafından tamamen Uzak Doğu ruhunu yansıtan 12 yeni eser izlenebilecek. 100'üncü yıl anısına bu sene 3 kişisel sergi gerçekleştiren sanatçı daha önce Singapur'da Uzak Doğu'nun en büyük sanat fuarı olan Artstage'e de katılmıştı.