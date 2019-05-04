Türk Sağlık-Sen'den anlamlı yemek

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi tarafından Ebeler Haftası, Hemşireler Günü ve Anneler Günü kapsamında yemekli ve müzikli etkinlik yapıldı. İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık çok sayıda sağlık kurumunu çalışanı katıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, "Bu etkinlik kapsamında tüm çalışanlarımızın sorunlarının çözüldüğü hak ve talep ettikleri tüm özlük haklarının kazanıldığı bir çalışma hayatını sağlamak için Türk Sağlık-Sen olarak tüm mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte 30 yıl önce emekli olan ebe Müşerref Hasancebi'ye tüm ebe ve hemşireler adına teşekkür plaketi verildi. Aynı zamanda sağlık memuru olan ses sanatçısı Fikret Damar söylediği türkülerle davetlilere müzik ziyafeti verdi.